Am Donnerstagnachmittag ist ein 19-jähriger Mann mit seinem Auto auf der B69 gefahren, als er, vermutlich aus Unachtsamkeit, die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und rechts von der Fahrbahn abgekommen ist. Daraufhin überschlug sich das Fahrzeug mehrfach und kam in einem Acker, am Dach liegend, zum Stillstand.

Zeugen sind dem jungen Steirer sofort zur Hilfe geeilt und befreiten ihn aus dem Unfallfahrzeug. Anschließend ist der Lenker, von der Rettung, ins LKH Wagna gebracht worden. Am PKW entstand Totalschaden.