In der Nacht auf Sonntag war ein 18-jähriger Rumäne aus Graz gegen 00.15 Uhr mit einer Umhängetasche und in Begleitung von drei Freunden in der Maria-Stromberger-Gasse im Grazer Bezirk Gries unterwegs. Dabei sei er eigenen Angaben zufolge plötzlich von einem Unbekannten attackiert worden. Dieser soll ihm die Träger der Tasche mit einem Messer durchtrennt und diese in der Folge an sich gerissen haben. Als ein 19-jähriger Begleiter zur Hilfe kam, sei dieser durch einen Messerstich im Bereich des Rückens verletzt worden. Die bislang unbekannten Täter flüchteten samt der Tasche, in der sich ein vierstelliger Eurobetrag und ein Reisepass befunden haben sollen. Der 19-Jährige wurde vom Roten Kreuz ins LKH Graz eingeliefert. Sein gesundheitlicher Zustand wird aktuell als „stabil“ beschrieben.

Weitere Raubüberfälle in Gries

Auch in zwei weiteren Raubüberfällen ermittelt die Polizei aktuell. Dabei sollen zwei Männer im Alter von 25 und 29 Jahren bereits in der Nacht auf Samstag unabhängig voneinander ebenfalls im Grazer Bezirk Gries überfallen worden sein. Während der Erste unverletzt blieb und seine Geldbörse samt Bargeld widerstandslos an bislang unbekannte Täter aushändigte, erlitt der 29-Jährige einen Schlag auf die Stirn. Mit einem geraubten 100-Euro-Schein flüchteten die Täter vorerst unerkannt. Der 29-Jährige wurde im LKH Graz behandelt.

Ob die Raubüberfälle zusammenhängen, wird aktuell geprüft. Das Kriminalreferat des Stadtpolizeikommandos Graz hat die Ermittlungen in allen Fällen aufgenommen.