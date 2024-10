Am Samstagnachmittag, kurz nach 16.30 Uhr, alarmierten Zeugen die Polizei, nachdem eine 83-jährige Obersteirerin mit ihrem Auto auf der S6/Semmering Schnellstraße entgegen der Fahrtrichtung unterwegs war. Dabei hatte die Frau aus dem Bezirk Liezen ihr Auto über beide Fahrspuren gewendet und fuhr in Richtung St. Michael in der Obersteiermark. Gleich mehrere Anhalteversuche der Autobahnpolizei Gleinalm mit Blaulicht und dem Schriftzug „POLIZEI – bitte folgen“ wurden von der Frau vorerst ignoriert. Stattdessen fuhr sie auf der Pyhrnautobahn weiter in Richtung Liezen.

Im Bereich der Autobahnabfahrt Traboch gelang es den Polizisten dann, die 83-Jährige anzuhalten. Sichtlich verwirrt gab sie an, im Baustellenbereich der Autobahnauffahrt Leoben-Ost falsch aufgefahren zu sein. Ein durchgeführter Alkotest verlief negativ. Der 83-Jährigen wurde die Weiterfahrt jedoch untersagt und der Führerschein vorläufig abgenommen. Sie wurde von Angehörigen abgeholt. Verletzt wurde niemand. Die Frau wird angezeigt.