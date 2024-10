Wie ehrlich sind die Menschen? Das will Antenne Steiermark wissen und stellt seit einigen Tagen Fragen, die teilweise weit ins Private reichen. Die Antworten kommen von Hörern, die sich freiwillig dafür gemeldet haben – und die währenddessen an einem Lügendetektor „hängen“! Unter anderem wurde dabei ein junger Grazer mit der Frage konfrontiert, ob er schon einmal „ein sexuelles Verhältnis mit einer Arbeitskollegin“ hatte (siehe Video oben).

Wer bei der Aktion immer die Wahrheit sagt, wird am Ende mit 1000 Euro belohnt.

Intime Fragen und Antworten auf Video

Manche Fragen und die bisher gesendeten Antworten haben das Potenzial für echte Beziehungskrisen:

„Ist Ihnen Ihr Pferd manchmal wichtiger als Ihr Freund?“

„Finden Sie Partner Ihrer Freundinnen manchmal attraktiver als Ihren jetzigen Freund.“

„Fantasieren Sie öfter mal von fremden Männern?“

Angehörige oder Freunde durften die „Interviews“ in einem Wartezimmer per Video live beobachten, was bei einer jungen Kandidatin gleich nach dem Verlassen des „Verhörraums“ zur bangen Frage an ihren Lebensgefährten führte: „Bist du nicht sauer? Alles in Ordnung? Sind wir noch zusammen?“