Worin liegt die Magie eines guten Kürbiskernöls? „Stellt man es über ein Licht, so schimmert es zweifärbig zwischen smaragdgrün und rot. Es ist frisch gepresst und hat eine gewisse Reintönigkeit, in der man transparent die Gegebenheiten des Bodens lesen kann und wird abgerundet durch einzigartige Röstnoten, die in der Ölmühle entstehen. Und wenn es sich um ein gutes Öl handelt, riecht beim Öffnen der Flasche die ganze Umgebung nach Kürbiskern.“