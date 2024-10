Österreichweit wird über die nächste Koalition spekuliert. Vorarlberg wählt am Sonntag einen neuen Landtag. In sechs Wochen wird in der Steiermark gewählt. Wahlkämpfe dominieren gerade das politische Geschehen, jeder will seine Botschaften unterbringen. Doch in dem ganzen Trubel finden – egal wer weiterhin regiert – ganz reguläre Formate statt, wie etwa die jährliche Konferenz der Bildungsreferenten. Die Vertreter aller Bundesländer tagen diesen Donnerstag und Freitag in Oberösterreich, nächstes Jahr dann in der Steiermark.