Mehrere Dutzend steirische Familien dürften Opfer eines beispiellosen Millionenbetrugs im Baugewerbe geworden sein. Die Betroffenen sind erst im Frühjahr in ihre neuen Eigentumswohnungen in Kalsdorf und Kumberg eingezogen. Jetzt müssen sie um ihr Eigentum zittern - weil sie gesetzeswidrig nicht im Grundbuch stehen und der Bauträger in Konkurs ging.