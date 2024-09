Gegen 21.15 Uhr krachte es am Samstag in Leibnitz im Kreuzungsbereich von Hasendorferstraße und Dr. Billroth-Weg. Ein 41-jähriger Autofahrer dürfte ein Stoppschild übersehen haben. Er fuhr in die Kreuzung ein und stieß dort mit dem Pkw eines 69-jährigen Mannes zusammen. Die Unfallbeteiligten sind beide im Bezirk Leibnitz zuhause.

Die Beifahrerin des 69-Jährigen wurde bei dem Unfall leicht verletzt und ins LKH Wagna eingeliefert. Wie sich herausstellte, war der Unfallverursacher laut Polizei mittelgradig alkoholisiert. Dem Mann wurde vor Ort der Führerschein abgenommen, er wird angezeigt.