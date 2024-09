Mit sechs leicht Verletzten endete ein Unfall an einer Kreuzung in Graz-Straßgang. Ein 32-Jähriger, der mit seiner Lebensgefährtin unterwegs war, bog an einer Kreuzung bei Gelblicht nach links ein. Zeitgleich fuhr ein 19-Jähriger, der mit drei Freunden im Auto saß, ebenfalls bei Gelblicht zügig in die Kreuzung ein, um diese zu queren. Die beiden Autos krachten in der Folge frontal zusammen. Beide Autofahrer sowie die Mitfahrenden wurden leicht verletzt ins LKH Graz eingeliefert und ambulant behandelt.