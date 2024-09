Mittwochnacht fuhr ein 29-jähriger Motorradlenker aus Graz auf der B 65 stadteinwärts. Der Lenker dürfte dabei in Kainbach selbstverschuldet zu Sturz gekommen sein und wurde lebensgefährlich verletzt. Die Einsatzkräfte des Roten Kreuzes konnten den Mann vor Ort reanimieren und ihn in der Folge in das LKH Graz bringen, wo er intensivmedizinisch betreut wird.

Aufgrund der vorliegenden Spuren auf der Fahrbahn kann laut Polizei aus derzeitigem Ermittlungsstand von einem Verkehrsunfall ohne Fremdbeteiligung ausgegangen werden. Die genaue Ursache des Unfalles ist noch Gegenstand von Ermittlungen.