Der Döner ist vielen Steirerinnen und Steirern heilig. Umso größer war der Aufschrei als ein Antrag der „International Doner Federation“ mit Sitz in Istanbul bei der EU eingegangen ist, der den Döner als „garantiert traditionelle Spezialität“ schützen soll. Die Konsequenz: Sollte der Antrag durchgehen, dürfte Döner nur mehr nach klar vorgegebenen Richtlinien hergestellt werden. Auch in der Steiermark. Darunter fielen etwa nur mehr bestimmte Fleischsorten, eine klar definierte Zubereitungsweise, sowie eine vorgegebene Schnitttechnik. Konkret bedeutet das etwa, dass Kalb- oder Putenfleisch dann tabu wäre. Der Döner, so wie ihn die Steirerinnen und Steirer kennen und lieben, wäre damit zumindest unter seiner aktuellen Bezeichnung Geschichte.