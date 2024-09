Als Polizisten gegen 17.30 Uhr am Samstag in Graz die Anzeige eines stattgefundenen Taschendiebstahls aufnahmen, ergab sich bei den Befragungen von Zeugen der Verdacht, dass weitere Taschendiebstähle in der Nähe des Tatortes stattgefunden haben. Eine Zeugin konnte die verdächtige Person beschreiben, die Polizei startete sofort eine Fahndung.

Weiterer Diebstahl geplant

Die verdächtige Person wurde in der Nähe des Tatorts von der Polizei angetroffen und festgenommen. Dadurch konnte zumindest ein weiterer Diebstahl, den die 28-jährige Ukrainerin kurz vor der Festnahme durchzuführen versuchte, verhindert werden.

Kein Einzelfall

Im Zuge von weiteren Ermittlungen wurde festgestellt, dass die 28-Jährige auch zahlreiche weitere Diebstähle in Wien begangen haben dürfte. Die Frau wurde festgenommen und angezeigt.