Zu einem Unfall kam es am Dienstagabend im Grazer Bezirk Liebenau. Ein 30-Jähriger aus Graz-Umgebung kam in einer Linkskurve auf der L390 von der Fahrbahn ab und kollidierte in weiterer Folge mit einem Verkehrszeichen, einem Straßenpflock, einer Straßenlaterne und einem Zaun. Der Mann schaffte es, sein Fahrzeug wieder auf die Fahrbahn zu lenken, stieß dann aber gegen den Pkw eines 27-Jährigen, der an einer roten Ampel gehalten hatte. Der 27-Jährige wurde dadurch gegen einen weiteren Pkw geschoben.

Bei dem 30-Jährigen wurde eine starke Alkoholisierung festgestellt, er wurde bei dem Unfall unbestimmten Grades verletzt. Im Einsatz waren neben dem Roten Kreuz und der Polizei auch die Freiwillige Feuerwehr Thondorf und die Straßenmeisterei Graz. Der Mann wurde ins LKH Graz gebracht.