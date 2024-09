Dass die momentane Wetterlage nicht gerade für alpine Ausflüge taugt, musste ein Deutscher am eigenen Leib erfahren. Samstag gegen 15 Uhr startete der 59-Jährige von Prenten aus in Richtung Prentner Berg (Bergereck, Mitterberg-Sankt Martin, Bezirk Liezen) seine Tour. Nach einiger Zeit kam er aber vom Weg ab und fand sich in unwegsamem Gelände wieder. Ein Sturz im regennassen und zu diesem Zeitpunkt bereits verschneiten Gebiet führte in der Folge zu seinem Notruf. Dabei verständigte er selbst gegen 18 Uhr die Bergrettung. Der genaue Standort war dem Wanderer zu diesem Zeitpunkt nicht mehr bekannt, er konnte ihn aber mithilfe eines Messenger-Dienstes an die Bergrettung übermitteln.