Drei zur gleichen Zeit schwangere Gemeinderätinnen (Anna Hopper und Marion Kreiner von der ÖVP, Manuela Wutte von den Grünen) gaben im Jänner den Anstoß: Im Grazer Rathaus wurde eine Petition an das Land verabschiedet, mit dem Ziel, eine klare Karenzregelung für Gemeinderätinnen zu schaffen. Und diese kommt jetzt. Denn der Landtag beschließt kommende Woche in einem Sammelgesetz nicht nur ein neues Statut für die Stadt Graz, sondern auch eine Änderung der steirischen Gemeindeordnung. Damit können künftig auch Bürgermeisterinnen und Bürgermeister bis zu einem Jahr in „Babypause“ gehen.