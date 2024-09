Ordentlich in die Höhe schnellen sollen die Taxitarife in der Landeshauptstadt Graz und im Bezirk Graz/Umgebung. So soll der Kilometertarif (tagsüber) von 2 Euro auf 2,30 angehoben werden, der Nachttarif und Feiertagstarif von 2,50 Euro auf 2,80 Euro. Dies sieht ein Entwurf zur Änderung der Taxiverordnung vor, die vom Landeshauptmann geregelt wird. Interessierte sind eingeladen, bis spätestens 30. September Anmerkungen und Einwendungen unter wirtschaft@stmk.gv.at vorzunehmen. In Kraft treten soll die Verordnung dann mit 1. Jänner 2025.