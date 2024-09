Die Verleihung der Flora 2024 sorgte in Laßnitzhöhe nicht nur für einen Blütenrausch, sondern auch für zahlreiche Freudentränen und Jubelschreie. Denn neben zweimal Platin und neunmal Gold wurden zahlreiche silberne Preise und Floras überreicht. Dabei teilte sich der mittlerweile 65. Blumenschmuckwettbewerb wie bereits in den Jahren zuvor in einen öffentlichen und einen Einzelbewerb. Über Platin durften sich die Katastralgemeinde Donnersbach und die Buschenschank Grabin freuen. Gold holte im öffentlichen Bewerb Bad Loipersdorf. Auch in diesem Jahr nahmen mehr als 30.000 Blumenfreunde an dem Wettbewerb teil. Die Hitze machte dabei heuer nicht nur Gästen und Blumen im Festzelt zu schaffen, sondern auch der Jury, die sich jeden der eingereichten Gärten vor Ort ansah und den ganzen Sommer über durch die Steiermark tourte.