So, fünf Minuten Pause! Es wird in Taschen gekramt, bei manchen reicht ein Griff zur Tischkante: Das Handy ist in Reichweite. Eifriges Tippen und Wischen über die Bildschirme beginnt. Draußen scheint die Sonne, die Blumen im Schulhof blühen, es ist ein warmer Frühlingstag. Doch die Pause spielt sich in der virtuellen statt der realen Welt ab.