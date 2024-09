Während sich Zeltweg bereit macht für die Airpower (findet am Freitag und Samstag statt), bekommen auch Luftfahrt-Interessierte in Graz einen seltenen Riesenvogel zu sehen. Am Flughafen Thalerhof landete zu Mittag eine Boeing KC-135 „Stratotanker“ der US-Airforce. Ein Video von der Landung postete der Airportclub Graz auf seiner Facebookseite.

Gestartet ist die Maschine in Burlington im US-Bundesstaat Vermont. Ihre Landung in Graz hat tatsächlich mit der Airpower zu tun, denn sie transportiert Personal und Material für vier F-35 „Lightning II“-Kampfjets der Vermont National Air Guard, die in Zeltweg zu sehen sind. Vorerst bleibt die Boeing in Graz, heißt es.