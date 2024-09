Ein 20-jähriger Autofahrer wurde am Samstag von der Polizei in Gleisdorf (Bezirk Weiz) von der Polizei angehalten. Sie fanden in seinem Auto auch ein Blaulicht, das sichergestellt wurde.

Er wird beschuldigt, in den letzten Wochen immer wieder mit seinem Auto der Marke Volvo, auf das er illegalerweise ein Blaulicht montiert hatte, unterwegs zu sein. Der Fahrzeuglenker zeigte sich geständig, das Blaulicht verwendet zu haben.

Die Polizei schließt nicht aus, dass der 20-Jährige auch „Polizist gespielt“ und andere Verkehrsteilnehmer mit seinem Volvo angehalten hat, sucht die Polizeiinspektion Gleisdorf nun nach Zeugen. Wer einen Hinweis hat, wird gebeten, sich unter folgender Nummer zu melden: 059 133 6264 100

Ebenso wird darauf hingewiesen, dass Personen, die legal ein Blaulicht verwenden möchten, sich unter hier über den Polizeiberuf informieren und bewerben können: www.polizeikarriere.gv.at