Am Freitag gegen 19 Uhr war ein 18-Jähriger aus Weiz mit seinem Auto auf der L361 von Weiz kommend in Fahrtrichtung Puch unterwegs. Zur gleichen Zeit fuhr eine 60-Jährige aus dem Bezirk Graz-Umgebung mit ihrem Pkw in die entgegengesetzte Richtung. Bei Straßenkilometer 6,0 kam es, aus bisher noch nicht geklärter Ursache, zu einem Zusammenstoß der Fahrzeuge.

Der 18-Jährige wurde nach der Erstversorgung mit leichten Verletzungen in das LKH Weiz eingeliefert. Die Frau musste von der Feuerwehr aus dem beschädigten Fahrzeug befreit und mit Verletzungen unbestimmten Grades in das LKH Graz eingeliefert werden. Weitere Erhebungen werden durchgeführt.