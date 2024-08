Wenn die Flammen hoch lodern oder das Wasser Häuser überflutet, wäre bei den meisten Menschen der erste Impuls wohl die Flucht. Nicht aber bei Christian Danner. Denn er ist Abschnittskommandant bei der Freiwilligen Feuerwehr Palfau. Vor allem in den letzten Wochen und Monaten stand er unzählige Stunden bei den Waldbränden im Bezirk Liezen im Einsatz – und das ehrenamtlich. Dass er einmal Teil der Feuerwehr sein möchte, war ihm bereits als Kind klar. Denn auch sein Vater und sein Onkel gehören zu seinen Kameraden. „Wir sind ein kleiner Ort, da beteiligt sich jeder ehrenamtlich in einem Verein oder einer Organisation“, erzählt er stolz. Seine Leidenschaft für die Einsatzorganisation gibt er mittlerweile auch an seine beiden Kinder weiter.