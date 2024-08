Eine Mischung aus Tennis und Squash – so in etwa kann man sich Padel-Tennis vorstellen. Die aus Südamerika stammende Sportart hat den Sprung in die Grüne Mark geschafft und erfreut sich immer größerer Beliebtheit. Kein Wunder also, dass sieben der insgesamt zehn Nationalspieler bei der Jugend-Europameisterschaft Anfang September in Budapest aus der Steiermark kommen. Dabei handelt es sich um Sebastian Bernecker (14), Constantin Bernecker (11), Nico Walter (14), Theo Zmugg (12), Philipp Wastian (16), Lorenz Nagler (16) und Tim Skrabitz (18).