Der Sommer ist noch lange nicht vorbei. 25,9 Grad zeigt die Messstation der GeoSphere Austria am Freitag um 11 Uhr an, laut Meteorologen Christian Pehsl könnten am Freitag im Süden der Steiermark die 30 Grad geknackt werden. Nur vereinzelt können Gewitter am Freitag im westlichen Gebirge niedergehen.

Samstag zum Baden und Wandern

Besonders „traumhaft“ soll dann der morgige Samstag werden. „Von früh bis spät wird es für Bergtouren oder zum Baden ideal“, so Pehsl. In obersteirischen Tälern sind am Samstag bis zu 33 Grad möglich, regional könnten es in der Steiermark sogar 34 Grad werden. Auch Gewitter bleiben den Steirerinnen und Steirern am Samstag erspart.

Sonntag wechselhaft

Der Sonntag bringt dann einen Wetter-Umschwung. „In der Obersteiermark rechne ich schon zu Mittag mit dichten Wolken, Regenschauern und kaum mehr Sonne. Es wird dort eher auf knapp unter 25 Grad abkühlen“, sagt der Meteorologe. „Je weiter im Süden, desto länger bleibt es aber schön“, erklärt er. In Leibnitz, Bad Radkersburg oder Graz könnte es ähnlich heiß werden wie am Samstag. Ob dann gegen Abend der Regen auch im Süden eintrifft, sei noch etwas unsicher.

Am Anfang der kommenden Woche wird es etwas kühler (heißt im Norden etwa 22 Grad am Montag, im Süden unter 30 Grad). Mitte der Woche soll dann das Spätsommerwetter zurückkehren.