Erdmassen, die mit einem ohrenbetäubenden Grölen talwärts rutschen. Hänge die riesige Lücken und verlorene Existenzen hinterlassen. Straßen und Bahngleise, die unter der Wucht von Muren brechen und im schlimmsten Fall Menschen, die unter dem Gewicht rutschender Hänge ihr Leben verlieren. All das war in der Steiermark in den letzten Wochen und Monaten traurige Wirklichkeit. 692 Rutschungen wurden heuer bereits bei der Abteilung 14 des Landes Steiermark gemeldet, im Vorjahr waren es insgesamt 2424. Denn Starkregenereignisse sind einer der wichtigsten Faktoren in Bezug auf Muren. Nach jedem Hangrutsch bleiben daher Fragezeichen, ob dieser nicht vermeidbar gewesen wäre. Denn Frühwarnsysteme mit punktuellen Sensoren gibt es bereits seit Ende des letzten Jahrhunderts.