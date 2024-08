Am Freitag, wird um 17.30 Uhr in Kidricevo in der Nähe von Pettau (Ptuj) eine Gedenktafel enthüllt, die an das ehemalige Lager Sterntal erinnert. Dieses Lager war von 1941 bis 1945 ein Arbeitslager unter dem Regime der Nationalsozialisten. Nach dem Kriegsende wurde es in Jugoslawien zu einem Konzentrationslager, in das Volksdeutsche aus ganz Sloweien gebracht wurden. Es gab sehr viele Todesopfer, darunter besonders viele Kinder. Im Oktober 1945 wurde dann das Lager aufgelöst. Auf Initiative von Bürgern aus Ptuj, die zum Teil deutsche Wurzeln haben, wurde diese Tafel in Zusammenarbeit mit der Pfarre St. Laurentius gestiftet. Bei der Enthüllung am ehemaligen Kommandohaus wird unter anderem auch der Erzbischof von Maribor, Metropolit Alojzij Cvikl, dabeisein.