Auf sein dicht gewebtes Netzwerk kann sich Marcel Resch verlassen. Claudia Jung? Ist selbstverständlich dabei. Francine Jordi? Ehrensache. Auch Jazz Gitti, Udo Wenders, Lizz Görgl, Marlena Martinelli und viele andere prominente Namen aus der Schlagerwelt mussten sich vom Südsteirer nicht lange überzeugen lassen, bei dessen Herzensprojekt mitzumachen. Und so kann Resch beim ersten „Steirer mit Herz“-Fest am 14. September (Beginn 12 Uhr) in seiner Heimatgemeinde St. Johann im Saggautal mit einem zwölfstündigen Musik-Marathon aufwarten. Und das alles bei freiem Eintritt!

Dafür hofft der umtriebige Steirer auf eine Flut an freiwillige Spenden, denn diese kommen zu 100 Prozent hilfsbedürftigen Kindern und Jugendlichen und deren Familien aus der Steiermark zugute. Das ist der Zweck des Vereins „Steirer mit Herz“, den Resch und seine Mitstreiter seit 2016 mit viel Engagement betreiben.

Auch Francine Jordi tritt im Saggautal auf © zvg

Feuerwehr macht mit

Freilich, geht es um Kinder und Jugendliche in Not, lassen sich Schlagerherzen schneller erweichen als sonst. Wie es Resch ganz ohne Umwege über Agenten und Manager gelungen ist, echte Kaliber aus der Branche für einen Gastauftritt ohne Gage zu gewinnen, nötigt auch Profis Respekt ab. „Beim Reden kommen eben die Leute zusammen“, schmunzelt der Südsteirer, der seine ehrenamtliche Arbeit neben seinem Vollzeitjob in der Küche des LKH Uniklinikums Graz vollbringt. Zwei Jahre lang hat er das Fest geplant, eng in die Organisation eingebunden ist auch die örtliche Feuerwehr. Das ist Resch auch deshalb ein großes Anliegen, da St. Johann bei den Unwettern im August 2023 besonders schwer getroffen wurde.

Claudia Jung ist einer der Stargäste © MANFRED ESSER

Am 14. September soll aber die Musik und die schönen Momente im Vordergrund stehen. Besonders spannend wird der Tag für jene Gäste, die sich im Vorfeld an der Glückslotterie beteiligt haben. Neben zahlreichen Warenpreisen winkt als Haupttreffer ein Fiat 500 Elektro.