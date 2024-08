Es gewittert mal wieder in der Steiermark. Am Sonntagnachmittag zogen einzelne Gewitter über die Oststeiermark. „Auch im südlichen Teil des Bundeslands bildet sich noch das ein oder andere“, sagt Geosphere-Meteorologe Christian Stefan. Doch die Intensität soll sich in Grenzen halten, es sollte „nichts Gravierendes passieren. Die feuchte Nordwestströmung bleibt auch am Montag bestehen, in der Obersteiermark startet die Woche stark bewölkt mit Regen. Auch im Süden werden einzelne Wolken und Regenschauer erwartet. „Am Montag bleibt es ein unbeständiger, wechselhafter Tag. Eine Besserung ist am Dienstag in Sicht“, erklärt der Wetterexperte.