Der Vorfall erinnert an den tragischen Tod eines Feiernden im Vorjahr, endete aber zum Glück glimpflich. Laut der Polizei stürzte Samstagabend ein 20-jähriger Steirer, der stark betrunken war, beim Urinieren in die Drau. Der Mann hielt sich nicht direkt am Festgelände, sondern nahe (auf Höhe des Villacher Turnvereins) auf. Eine Streife der Polizei war zum Glück gleich in der Nähe. „Wir haben den Mann aus dem Wasser gezogen, ob er das alleine noch geschafft hätte, bezweifle ich“, sagt Stephan Brozek.