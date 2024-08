Eine 39-Jährige aus dem Bezirk Graz-Umgebung fuhr am Freitagabend gegen 21.50 Uhr mit ihrem Pkw auf der B72 in Richtung Graz. Im Ortsgebiet von Frindorf kam es zu einer seitlichen Kollision mit einem entgegenkommenden Pkw, wodurch beide Fahrzeuge erheblich beschädigt wurden. Durch den Unfall zog sich die 39-jährige Frau leichte Verletzungen zu und wurde zur weiteren Untersuchung in das Landeskrankenhaus Graz gebracht.

Führerschein wurde abgenommen

Ein Alkotest beim 40-jährigen Fahrer des zweiten Autos ergab eine starke Alkoholisierung. Dem Lenker wurde der Führerschein abgenommen, er wird angezeigt. Die Unfallstelle war für die Fahrzeugbergung bis 23.30 Uhr komplett gesperrt.