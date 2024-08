„Gendern ist wesentlich. Frauen dürfen nicht nur ‚mitgemeint‘ sein!“

Nach 16 Jahren in der Verlagsgruppe News ist die Oststeirerin Melanie Zingl heuer Euke Frank als neue Chefredakteurin des Frauenmagazins „Woman“ nachgefolgt. Über ihre Heimat, Steirisch Tauchen, weshalb das Thema „Gendern“ so viele Menschen berührt und die Rolle der Frauen (in den Medien). Ein Gespräch am Pool.