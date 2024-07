Die Welt der Sozialen Medien lebt immer noch vielfach von inszenierten Momente, einstudierten Posen und der Vermittlung eines makellosen Bildes des eigenen Lebens. Einem jungen Team aus Graz ist die verzerrte Darstellung der Realität bereits seit Längerem ein Dorn im Auge. Aus diesem Grund vereinten Geschäftsführer Luca Klauß und seine Unternehmenspartner und Freunde Tiemo Stoißer und Martin Leuprecht ihr Wissen und hoben vor zwei Jahren die App „Together“ aus der Taufe, die das Leben im digitalen Raum mit all seinen Facetten abbilden soll. „Auf bildbasierten Plattformen geht es immer weniger darum, die wirklich realen, coolen Momente des Alltags in all ihrer Vielfalt zu zeigen, sondern nur darum, wer besser, höher und weiter springt“, so Klauß. „Vor allem bei den Frauen in unserem Freundeskreis merken wir, dass das etwas mit ihnen macht.“