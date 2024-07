Ein Streit in einer Asylunterkunft in Eggersdorf bei Graz artete Sonntagabend in Handgreiflichkeiten aus. So schlug ein 19-jähriger Afghane mit einem Kunststoff-Besenstiel auf seinen Kontrahenten, einen 22-Jährigen aus Syrien ein. Der Ältere wiederum warf „einen Stuhl in Richtung des Afghanen und verletzte diesen am Kopf“, teilte die Polizei am Montag mit. Der Syrer erlitt außerdem Hautabschürfungen und wurde offenbar im Brustbereich noch gebissen.

Als die Kontrahenten getrennt waren, brachte man einen zur ambulanten Versorgung ins LKH-Uniklinikum nach Graz und den anderen nach Weiz. Die Verdächtigen wurden auf freiem Fuß der Staatsanwaltschaft Graz angezeigt. Gegen den 22-Jährigen wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot ausgesprochen.