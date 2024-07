Nachdem sich das Wetter in den vergangenen Tagen beruhigt hatte, dürfte heute der Süden Österreichs wieder im Brennpunkt des Unwettergeschehens stehen. Um 13.52 Uhr ging eine Wetterwarnung der steirischen Landeswarnzentrale hinaus. Konkret betroffen sein dürften vor allem die Landeshauptstadt, der Süden und Osten der Steiermark mit den Bezirken Voitsberg, Deutschlandsberg, Leibnitz, Südoststeiermark, Hartberg-Fürstenfeld und Weiz.

Blitz hat Oberleitung getroffen

Heftige Regenschauer gingen bereits am frühen Nachmittag in Graz nieder, in der Fröhlichgasse gingen die Kanäle nach kurzer Zeit über. Heftige Blitzaktivitäten wurden sowohl in der Landeshauptstadt, als auch in der Oststeiermark verzeichnet, ein Blitz schlug spektakulär in den Grazer Glockenturm „Liesl“ am Schloßberg ein, wie ein Video zeigt, das der Instagram-Seite „Grazwellness“ zugespielt wurde. Ein weiterer Blitz verursachte auf der Linie 5 der Graz Linien zudem einen Oberleitungsschaden. „Wir haben zwischen Zentralfriedhof und Innenstadt einen Schienenersatzverkehr eingerichtet, wann der Schaden behoben ist, können wir im Moment nicht sagen“, vermeldet Holding-Sprecher Gerald Zaczek-Pichler.

Gewitterfront zog über Kärnten und der südlichen Steiermark hinweg © www.kachelmannwetter.com

Zahlreiche Einsätze im Bezirk Hartberg

Von Graz aus zog das Unwetter weiter Richtung Osten, vor allem die Ortschaften Kaindorf, Sebersdorf, Obertiefenbach und Ebersdorf wurden getroffen, das berichtet Bereichsfeuerwehrsprecher Matthias Novacek. „In den meisten Fällen sind durch den starken Sturm Bäume umgestürzt und blockieren Straßen, da gilt es jetzt, Verkehrswege wieder freizumachen.“ Auch kleine, örtliche Überschwemmungen, unter anderem in Pöllau, löste das Unwetter aus. Inzwischen ist die Gewitterzelle aber weiter in den Süden gewandert. „Im Vergleich zum 8. Juni heuer sind wir relativ verschont geblieben“, so Novacek.



Auch aus der Südsteiermark gibt es unterdessen die ersten Berichte von Einsätzen der Wehr, in Leibnitz rückte die Feuerwehr aus, weil auch hier Bäume dem Wind nicht mehr standhalten konnten, berichtet Landesfeuerwehr-Sprecher Thomas Meier.

Die aktuelle Wettersituation

Eingetroffen wie vorhergesagt

Die Gewitterfront ist vom Randgebirge flott Richtung Südoststeiermark gezogen, erklärt Martin Kulmer von der Geosphere Austria. Bis zu 40 Liter pro Quadratmeter ist an Regen gefallen, zugleich wurden Windböen von bis zu 80 Stundenkilometer gemessen. Kulmer: „Es ist momentan sehr viel Wasser in der Atmosphäre.“ Trotzdem dürfte die Steiermark dieses Mal nicht so schwer getroffen worden sein: Durch das schnelle Ziehen der Wolken konnten sie sich schwerer an einer Stelle ausregnen (und zu Hochwasser führen). Bis zum Abend könnten aber weitere Schlechtwetterfronten über den Süden des Landes hinwegziehen. „Nach 20 Uhr dürfte es endgültig vorbei sein“, so der Geosphere-Meteorologe.

Das aktuelle Radarbild