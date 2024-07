Bei Holzarbeiten nahe der Wildalpe in Frein an der Mürz (Gemeinde Neuberg an der Mürz) ist am Montagvormittag ein rumänischer Forstarbeiter ums Leben gekommen, wie das Rote Kreuz Mariazellerland berichtet. Demnach waren mehrere Arbeiter eines privaten Forstunternehmens mit Holzarbeiten beschäftigt, als der Mann gegen 9 Uhr von einem Baum getroffen und eingeklemmt wurde. Die Hintergründe des Unfalls sind noch nicht bekannt.

Alarmiert wurde das Rote Kreuz (mit zwei Sanitätern im Einsatz), der Notarzthubschrauber C 15 sowie die Bergrettung Neuberg. Doch nach dem Eintreffen am Unfallort konnte der Notarzt nur noch den Tod des Arbeiters feststellen.

Erst am Montag war in Hitzendorf (Graz-Umgebung) ein 66-Jähriger bei Forst- und Rodungsarbeiten in einem Wald unter einem großen Ast begraben worden. Der Helm wurde durch die Wucht zerstört, der Mann erlitt dabei schwerste Kopfverletzungen.