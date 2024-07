Eine blutige Auseinandersetzung in einer Asylunterkunft in der Nähe von Graz ist am Dienstag im Grazer Straflandesgericht Gegenstand einer Verhandlung gewesen. Einem 18-Jährigen wurde versuchter Mord vorgeworfen, weil er mit einem Messer auf einen Mitbewohner eingestochen haben soll. Der Angeklagte gab an, das Opfer habe versucht, ihn zu vergewaltigen. Der verletzte Mitbewohner sprach von einem Streit, bei dem der andere plötzlich das Messer gezückt habe.