In der Steiermark wurde erneut ein Masernfall bekannt, das vermeldet die Landessanitätsdirektion. Die betroffene Person war am Samstag, dem 13. Juli in mehreren öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs, aus diesem Grund wird aufgerufen, dass Personen, die zeitgleich auf den Strecken gereist sind, ihren Gesundheitszustand beobachten.

Die Person war im ÖBB Railjet 551 von Wiener Neustadt (06.35 Uhr) bis Bruck an der Mur (08.00 Uhr) unterwegs, danach saß diese in der S1 von Bruck an der Mur (08.06 Uhr) bis Peggau (08.32 Uhr). Von Peggau fuhr die Person um 19.32 Uhr mit der S1 bis Graz Hauptbahnhof (19.53 Uhr) und nahm anschließend den Regio-Bus 500 von Graz/Neue Technik (20.36 Uhr) nach St. Stefan im Rosental (21.22 Uhr)

Bei Auftreten von Symptomen sollen Betroffene nach vorheriger telefonischer Anmeldung ihren Hausarzt oder ihre Hausärztin.