Schwer verletzt wurde am Mittwochnachmittag ein 13-jähriger Fahrradfahrer in Pöllau bei Gleisdorf. Ein Mann aus dem Bezirk Weiz war mit seinem Pkw auf einer Gemeindestraße in Richtung Eichkögl unterwegs. Als er links abbiegen wollte, kollidierte der 66-Jährige mit dem Jugendlichen, der ihm mit seinem Fahrrad entgegengekommen war.

Der Bursche wurde vom Frontbereich des Autos erfasst, gegen die Windschutzscheibe geschleudert und kam danach auf der Straße zu liegen. Die Rettung brachte den 13-Jährigen aufgrund seiner schweren Verletzungen ins LKH Graz, Auto und Fahrrad wurden durch den Unfall stark beschädigt.