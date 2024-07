Mit Tanz Menschen aus der ganzen Welt miteinander verbinden und ihnen die Möglichkeit zu geben, sich tänzerisch auszuprobieren – das haben sich die gebürtige Amerikanerin Genie Patrathiranond und die Grazerin Sarah Krainberger in den Kopf gesetzt, als sie das Foundations Dance Collective gründeten. Seit 2022 geben die beiden ausgebildeten Tänzerinnen regelmäßig an unterschiedlichen Standorten Workshops in Stilen wie Ballett, Contemporary und Jazz und holen immer wieder österreichische und internationale Tanztalente für Kurse in die steirische Hauptstadt. Im September 2024 vergrößert sich das Duo nun in großem Stil. „Wir ziehen nicht nur endlich in unser eigenes Studio, sondern veranstalten im Messe Congress Graz außerdem unsere erste Tanz-Convention“, erzählen die jungen Gründerinnen.