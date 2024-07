Ein 26 Jahre alter Mann ist am Freitag in der Früh mit seinem Pkw im oststeirischen Bezirk Hartberg-Fürstenfeld verunglückt und noch an der Unfallstelle gestorben. Der Mann war mit dem Wagen über eine steile Böschung gestürzt. Er konnte sich zwar schwer verletzt selbst noch aus dem Wrack befreien, erlag aber dann seinen Verletzungen. Mehrfache Reanimationsversuche durch den von Zeugen alarmierten Notarzt zeigten keine Wirkung, teilte die Landespolizeidirektion Steiermark mit.

Der Autolenker aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld war gegen 1.30 Uhr auf der B319 von Ilz kommend in Richtung Großwilfersdorf. Aus bisher unbekannter Ursache kam er bei Hainfeld rechts von der Fahrbahn ab, durchbrach dabei die Leitschiene und stürzte einige Meter über die dortige steile Böschung.

Motorradunfall in Graz: 22-Jähriger tot

Der 22-Jährige war gegen 13 Uhr mit seinem Motorrad auf der Peter-Rosegger-Straße in Richtung Westen unterwegs. Laut Zeugenaussagen war der Fahrer nicht zu schnell unterwegs, dennoch verlor der junge Mann plötzlich die Kontrolle über sein Motorrad. Er geriet auf die Gegenfahrbahn, fuhr über einen Randstein auf den Gehsteig und stieß gegen eine Straßenlaterne.

Zwei weitere Motorradfahrer waren zur selben Zeit auf der Peter-Rosegger-Straße unterwegs und leisteten sofort Erste Hilfe. Der Notarzt konnte jedoch nur mehr den Tod des 22-Jährigen feststellen.

Schwerer Unfall in Graz Nord

Am Donnerstagabend kam es gegen 21 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall bei der Autobahnabfahrt im Norden von Graz. Bei der Unterführung in Raach (Graz Gösting) kam nach ersten Informationen der Polizei ein Pkw von der Fahrbahn ab. Drei Personen dürften schwer verletzt sein. Die L 302 war gesperrt.