Zu einem schweren Verkehrsunfall wurde die Freiwillige Feuerwehr Heiligenkreuz am Waasen am frühen Mittwochmorgen gerufen. Zwei Pkw waren auf der Grazer Straße miteinander kollidiert. Während der Lenker des ersten Pkw in der Lage war, sich selbst aus dem Fahrzeug zu befreien, musste der zweite Lenker von den Feuerwehrsanitätern befreit werden. Die Insassen wurden vom Roten Kreuz versorgt, die Landesstraße musste von herumliegenden Teilen gesäubert werden. Bei einem Fahrzeug wurde die Vorderachse ausgerissen und der Vorderreifen war 25 Meter vom Unfallfahrzeug entfernt. Nach eineinhalb Stunden konnte der Einsatz beendet werden.