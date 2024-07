In Brand geriet das Fahrzeug eines 66-Jährigen am Dienstagabend am Hauser Kaibling. Der Lenker war in Richtung Kaibling Alm bergabwärts unterwegs. Auf einer Schotterstraße nahm der Mann auf einmal starke Rauchentwicklung an seinem Auto wahr. Daraufhin stellte er den Wagen ab und entfernte sich, wenig später stand der Wagen bereits in Vollbrand. Das Auto rollte einige Meter weiter bergab, ehe es zum Stillstand kam.

Als die Feuerwehr eintraf, war der Wagen bereits vollständig ausgebrannt, der Lenker wurde bei dem Vorfall nicht verletzt. Der Grund für den Brand dürfte ein technisches Gebrechen gewesen sein.