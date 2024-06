Ein 64-jähriger Mann steht im Verdacht, seit Mitte April 2024 insgesamt drei Einbruchsdiebstähle in Graz begangen zu haben. Der Grazer wurde aufgrund von Spurenauswertungen durch Beamte des Stadtpolizeikommandos Graz, Kriminalreferat, ausgeforscht und am 28. Juni in Graz festgenommen. Er ist verdächtig und voll geständig, am 19. April 2024 durch Einschlagen eines Fensters in eine Sozialeinrichtung eingebrochen zu sein, um dort zu nächtigen. Dabei dürfte der Verdächtige einen geringen Bargeldbetrag an sich genommen haben.

Der Mann ist auch verdächtig und geständig, am 11. Mai in eine Bildungseinrichtung eingebrochen zu sein. Schließlich dürfte er am 9. Juni erneut in das Objekt der ersten Tat eingebrochen sein. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit noch unbekannt. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Graz wurde der 64-Jährige in die Justizanstalt Jakomini eingeliefert.