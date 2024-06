Alles Stau heißt es dieses Wochenende auf vielen steirischen Straßen. Und das weniger, weil etwa 500.000 Schülerinnen und Schüler aus Wien, Niederösterreich und dem Burgenland in die Sommerferien starten, sondern aufgrund zahlreicher Veranstaltungen in Österreich. Allen voran das Formel-1-Spektakel im steirischen Spielberg. Vor dem Rennen und danach, wenn die Camper ihre Heimreise antreten, dürften sich erhebliche Kolonnen bilden, warnt der Öamtc. Tagesgäste sollten demnach so planen, dass sie jeweils bis 7.30 Uhr vor Ort sind.