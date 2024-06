Rund 265 Millionen Euro hat das Land Steiermark seit 2020 an Umwelt- und Sanierungsförderungen ausbezahlt. Steuergelder, die sich rechnen sollten. Daher hat man nun eine Studie bei Joanneum Research in Auftrag gegeben, die die wirtschaftlichen Auswirkungen dieser Förderungen genau unter die Lupe nimmt. Konkret betrachtet: 2020 bis 2023. Effekt: Durch die Förderungen ist eine Wertschöpfung von 740 Millionen Euro entstanden. Aus jedem gefördertem Euro entwickelte sich eine Wertschöpfung in der Höhe von 2,80 Euro. Noch dazu ist die Abhängigkeit von internationalen Energielieferanten gesunken. „Wir haben uns Energieimporte in der Höhe von 760 Millionen Euro erspart“, sagt Landesrätin Ursula Lackner. Zudem habe man 8400 steirische Arbeitsplätze abgesichert oder neu geschaffen.