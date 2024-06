Gleich zweimal krachte es am Samstag auf der LB54 in der Oststeiermark. Am Nachmittag war ein 54-jähriger Oststeirer mit dem Motorrad von Hartberg in Richtung Kaindorf unterwegs gewesen – gemeinsam mit seiner Frau, die am Sozius saß. Bei einer Kreuzung mit einer Gemeindestraße dürfte der Motorradlenker übersehen haben, dass der Pkw vor ihm anhielt, daraufhin bremste der 54-Jährige abrupt ab und kam seitlich zu Sturz. Das Motorrad rutschte samt Lenker und Mitfahrerin in das Heck des stillstehenden Pkw, dabei erlitt der Mann eine schwere Beinverletzung. Die Rettung brachte ihn mit dem Notarztwagen ins LKH nach Oberwart. Die Frau des Motorradlenkers wurde unbestimmten Grades im Becken- und Hüftbereich verletzt und wurde mit dem Rettungshubschrauber C16 ebenfalls ins LKH Oberwart gebracht.

Wenige Stunden später kam es auf derselben Straße bei Pischelsdorf im Bezirk Weiz zu einem weiteren Unfall zwischen einem Pkw und einer Fußgängerin. Eine 69-Jährige wollte die Fahrbahn überqueren, zwei Mopeds hielten daraufhin an, um die Frau über die Straße zu lassen. Ein 28-jähriger Rumäne fuhr in diesem Moment mit seinem Auto an den Mopeds vorbei und erfasste daraufhin die Fußgängerin. Die Frau erlitt durch die Kollision schwere Verletzungen und war vor Ort nicht ansprechbar, sie wurde mit dem Hubschrauber ins LKH Graz geflogen.