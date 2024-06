An Arnold Schwarzeneggers „Austrian World Summit“ (AWS) kam am Donnerstag auch LH Christopher Drexler nicht vorbei. Der Steirer war aber ebenso am Vorabend dabei, um sich mit dem Ex-Governor auszutauschen. „Ich freue mich auf ein hoffentlich baldiges Treffen in der Steiermark“, so der Landeshauptmann nachher. Ob das bereits am Samstag beim Sommerfest in Arnolds Geburtsort Thal bei Graz sein wird, ist nicht bestätigt.