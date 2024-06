Das Land Steiermark will rund 20 Millionen Euro zusätzlich zu den ohnehin schon vorgesehenen Mitteln für den Hochwasserschutz investieren. Dies ist die Konsequenz aus den heftigen Unwettern der vergangenen Wochen, die ein Viertel der rund 200 Rückhaltebecken im Land an die Grenze ihres Aufnahmevermögens brachten. Die zusätzlichen Projekte sollen im Bezirk Graz-Umgebung und in der Oststeiermark realisiert werden, hieß es am Donnerstag in einer Pressekonferenz des Landes.