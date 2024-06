Ein 38-Jähriger fuhr gegen 05:30 Uhr auf der L131 von der Brunnalm kommend in Richtung Veitsch. Aus bisher unbekannter Ursache kam er mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn ab und stürzte in den Veitschbach. Das Fahrzeug blieb am Dach im Bachbett liegen.

Eine Frau kam beim Spaziergang mit ihrem Hund an der Unfallstelle vorbei und alarmierte die Rettungskräfte. Die Feuerwehr konnte den alkoholisierten Lenker aus dem Fahrzeug holen., er wurde mit dem Rettungshubschrauber in das Landeskrankenhaus Hochsteiermark (Bruck an der Mur) gebracht. Außer einer leichten Unterkühlung blieb der 38-Jährige bei dem Unfall unverletzt.