Großeinsatz für die Feuerwehren im Bezirk Deutschlandsberg

Zwanzig Feuerwehren standen am Freitag (7. Juni) im Bezirk Deutschlandsberg bis in die Nachtstunden im Einsatz. In St. Martin stürzte ein Baum auf die GKB-Strecke. Zahlreiche Dächer wurden beschädigt.